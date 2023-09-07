خبير يشكر «المتحدة» على نجاح مهرجان العلمين: رفع الروح المعنوية للجميع

وجّه الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، جزيل الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على نجاحها المُبهر في تنظيم مهرجان العلمين.

وأضاف «جاب الله»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ نجاح مهرجان العلمين كان مفيدا للجميع، حيث رفع الروح المعنوية للمواطنين، وبالنسبة إلى الاقتصاد، فإنّ العلمين مدينة جديدة نفذتها الدولة المصرية باستثمارات ضخمة.

وتابع الخبير الاقتصادي: «كان من الضروري أن يكون هناك إعلام قوي في ظل هذا الكيان الكبير، والمهرجان كان له دور مهم جدا في أن يعلن أنّ مدينة العلمين موجودة وقائمة».

وأوضح أنّ الدولة المصرية لا تشجع المستثمر كي يبدأ عمله فقط، لكنها تدعمه من أجل استمرارية الربح، ومن خلال مهرجان العلمين حصل مستثمرون على وحدات إيجارية واستثمارية في المنطقة، ما يشجع آخرين على المجيئ إلى العلمين والاستثمار فيها.