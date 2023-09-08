نقابة المهندسين تقيم حفل تأبين للراحل مصطفى الرفاعي الأحد المقبل

أعلنت نقابة المهندسين إقامة حفل تأبين للعالم الراحل الدكتور مهندس مصطفى الرفاعي، وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق، تكريمًا لدوره الريادي في المجالات الهندسية والصناعية والبترولية، وأنه أحد الرواد في مجال البترول، والمؤسس لعدد من الكيانات العملاقة.

موعد حفل التأبين

وأضافت النقابة في بيان لها أن حفل التأبين سوف يقام بقاعة عثمان أحمد عثمان بالنقابة العامة للمهندسين، يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، في الساعة 6:30 مساء، تقديرا لمجهوداته في المجالات الهندسية والصناعية والبترولية.

أهم أعمال الراحل

وقالت النقابة أن الراحل مصطفى الرفاعي يعتبر الأب الروحي لشركة إنبي للبترول، حيث استلم الشركة في وقت كانت على وشك التصفية فيه، بعد خروج الشريك الأجنبي، ويعتبر أستاذ جيل في البترول والصناعة، مضيفة أنه اخترع مادة حرارية تقاوم التآكل عند درجات الحرارة المرتفعة بأفران الصلب، وتم تسجيل الاختراع في الولايات المتحدة باسمه في أبريل عام 1966 تحت رقم 3248241.