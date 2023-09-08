رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نقابة المهندسين تقيم حفل تأبين للراحل مصطفى الرفاعي الأحد المقبل

كتب:

سهيلة هاني
02:58 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
نقيب المهندسين

نقيب المهندسين

أعلنت نقابة المهندسين إقامة حفل تأبين للعالم الراحل الدكتور مهندس مصطفى الرفاعي، وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق، تكريمًا لدوره الريادي في المجالات الهندسية والصناعية والبترولية، وأنه أحد الرواد في مجال البترول، والمؤسس لعدد من الكيانات العملاقة.

موعد حفل التأبين 

وأضافت النقابة في بيان لها أن حفل التأبين سوف يقام بقاعة عثمان أحمد عثمان بالنقابة العامة للمهندسين، يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، في الساعة 6:30 مساء، تقديرا لمجهوداته في المجالات الهندسية والصناعية والبترولية.

أهم أعمال الراحل 

وقالت النقابة أن الراحل مصطفى الرفاعي يعتبر الأب الروحي لشركة إنبي للبترول، حيث استلم الشركة في وقت كانت على وشك التصفية فيه، بعد خروج الشريك الأجنبي، ويعتبر أستاذ جيل في البترول والصناعة، مضيفة أنه اخترع مادة حرارية تقاوم التآكل عند درجات الحرارة المرتفعة بأفران الصلب، وتم تسجيل الاختراع في الولايات المتحدة باسمه في أبريل عام 1966 تحت رقم 3248241.

اقرأ المزيد:

ندوة في نقابة المهندسين: الزراعة تستهلك نحو 80% من الموارد المائية

«الأعلى للجامعات» يرد على نقابة المهندسين بشأن تقليص عدد سنوات الدراسة

لحديثي التخرج.. الأوراق المطلوبة للتسجيل في نقابة المهندسين لأول مرة

تعرف على التفاصيل الكاملة لزيادة معاشات نقابة المهندسين 150 جنيها

 كليات وأقسام تمنح عضوية نقابة المهندسين بخلاف «هندسة».. منها فنون جميلة
بقلم سهيلة هاني