استقرار أسعار اللحوم اليوم الجمعة.. وشعبة «القصابين»: تراجع في نسب المبيعات

يهتم المواطنون بالبحث عن أسعار اللحوم اليوم الجمعة 8-9-2023 وأنواعها المختلفة، والتي شهدت استقرارًا كبيرًا منذ فترة في الأسواق، ذلك لوجود كميات جيدة منها في منافذ الحكومة وشعبة القصابين بالغرف التجارية.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 8-9-2023 بالأسواق المحلية ومحال الجزارة، إذ تراوح السعر بين 280 إلى 350 جنيه للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع كما يختلف السعر من مكان لآخر، وذلك بحسب تصريحات هيثم عبدالباسط، القائم بأعمال رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، في تصريحه لـ« الوطن» حول أسعار اللحوم في الأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي في الأرياف والنجوع ما بين 250 لـ280 جنيه، أما وعن سعره في القاهرة فيصل لـ300 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 300 لـ350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز بين 280 إلى 360 جنيها

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 300 إلى 350 جنيها

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحلة بين 320 إلى 350 جنيها

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي بين 350 جنيه إلى 380 جنيها.

ولفت القائم بأعمال شعبة القصابين بالغرف التجارية إلى أن الانخفاض الطفيف في أسعار اللحوم جاء بفضل أحدى المبادرات التي جرى إطلاقها واستجاب لها كبار المربين بعدما تفهموا الأمر، وقاموا بتقليل أسعار اللحوم، ولكن هناك عزوف عن الشراء، وهو ما تعانيه بعض من محال اللحوم المنتشرة حول الجمهورية.