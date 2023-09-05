أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في مصر..«اعرف كيلو البتلو بكام»

شهدت أسعار اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة اليوم الثلاثاء 5-9-2023، استقرارا واضحا في الأسواق المحلية، مع توافر كميات جيدة منها داخل الأسواق، وتتوفر اللحوم في الأسواق المصرية بجميع أنواعها دون وجود نقص.

أسعار اللحوم اليوم بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، حيث يتراوح السعر بين 200 لـ350 جنيها للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع كما يختلف السعر من مكان لآخر، وذلك وفقاً لما رصدته «الوطن» في الأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 200 إلى 220 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 260 إلى 310 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز بين 250 إلى 350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 250 إلى 300 جنيه.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحلة بين 260 إلى 330 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 250 إلى 340 جنيها.

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة بين 130 إلى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي بين 250 إلى 330 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن بين 250 إلى 300 جنيه.