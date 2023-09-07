أسعار اللحوم اليوم الخميس 7-9-2023 في الأسواق.. «اعرف الكيلو بكام»

يهتم كثير من المواطنين بالبحث عن أسعار اللحوم اليوم الخميس 7-9-2023 بأنواعها المختلفة، حيث شهدت استقرارا كبيرا في الأسواق نتيجة وجود كميات جيدة منها، ووتدخل اللحوم الحمراء في العديد من الأطباق الشهية التي يستهلكها المواطنون على مدار اليوم.

أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس 7-9-2023 في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، ويتراوح السعر بين 200 إلى 360 جنيه للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع كما يختلف السعر من مكان لاخر، وذلك بحسب ما رصدت « الوطن» بالأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم الخميس

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 200 إلى 230 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 280 إلى 360 جنيها.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز بين 250 إلى 360 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 250 إلى 320 جنيها.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحلة بين 260 إلى 350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 250 إلى 340 جنيها.

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة بين 130 إلى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي بين 250 إلى 340 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضان بين 250 إلى 330 جنيها.