أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 6-9-2023 في الأسواق.. «اعرف الكيلو بكام»

شهدت أسعار اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة اليوم الأربعاء 6-9-2023، استقرارًا ملحوظًا داخل الأسواق نظرًا لوفرة المعروض منها في الأسواق المحلية، وتتوفر اللحوم الحمراء بأنواع وأصناف كثيرة في مصر كلحوم البقر والضأن ولحوم الجمال، وتدخل في العديد من أنواع الأطعمة التي يستهلكها المواطنين علي مدار اليوم.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 6-9-2023، بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة استقرارًا واضحًا، ويتراوح السعر ما بين 200 إلى 340 جنيهًا للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع كما يختلف السعر من مكان لآخر، وفقاً لما رصدته «الوطن» بالأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 إلى 230 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 260 إلى 320 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 250 إلى 340 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 250 إلى 300 جنيه

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 260 إلى 330 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 250 إلى 340 جنيهًا.

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 إلى 170 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 260 إلى 330 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 260 إلى 320 جنيهًا.