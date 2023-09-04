أسعار اللحوم في منافذ «أمان» بالإسكندرية.. أقل من الأسواق بـ50 جنيها

تقدم منافذ أمان بالإسكندرية أسعارًا تنافسية وأقل من الأسواق والجزارين بما لا يقل عن 50 جنيها في الكيلو سواء اللحوم أو منتجاتها من السجق والمفروم والكبدة البلدي والكوارع والبوفتيك والتربيانكو، وجميعها لحوم طازجة أو يتم ذبحها يوميا بمجازر كلية الزراعة بالمحافظة.

أسعار اللحوم في منافذ أمان بالإسكندرية

يقول محمد مصطفى كمال مدير منافذ أمان بالإسكندرية لـ«الوطن» إن أسعار اللحوم في منافذ أمان بالإسكندرية هي أقل أسعار ولحوم طازجة ذبح اليوم وأعلى جودة وهي كالتالي:

- كيلو اللحم البلدي 275 جنيها

- ‏ الإنتركوت 320 جنيها

- ‏التربيانكو 340 جنيها

- اللحم المفروم 220 جنيها

- ‏ القلوب والكلاوى 240 جنيها

- ‏ السجق 220 جنيها

- ‏والبوفتيك 300 جنيها

- ‏والكبدة البلدى 300 جنيه.

- الكوارع 250 جنيها.

منافذ أمان بالإسكندرية

وأضاف أن هذه الأسعار أقل من أسعار السوق بحوالي 50 جنيها في كل نوع، ومنافذ أمان منتشرة بالإسكندرية في العجمي، الهانوفيل، سيدي بشر، المنشية وسموحة وجار فتح فروع جديدة في كل المناطق.