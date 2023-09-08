معلومات عن قمة مجموعة العشرين قبل انطلاقها في الهند

تنطلق قمة العشرين على مدار يومي السبت والأحد 9 و10 سبتمبر، ومجموعة العشرين قادة من جميع القارات يمثلون دولا متقدمة ونامية، وهي المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.

ماذا نعرف عن مجموعة العشرين؟

تأسست مجموعة العشرين في عام 1999، التي كانت تعقد على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعقد مناقشات رفيعة المستوى عن القضايا الاقتصادية والمالية.

كيف بدأت قمة مجموعة العشرين؟

بعد القمة الأولى لعام 2008 التي أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، التقى قادة مجموعة العشرين مرتين في السنة، في العاصمة البريطانية لندن و بيتسبرج بالولايات المتحدة في عام 2009، وفي تورنتو وسيول في عام 2010.

ومنذ العام 2011، عندما ترأست فرنسا واستضافت مجموعة العشرين، كانت القمم تعقد مرة واحدة فقط في السنة.

وعقدت قمة 2016 في هانجتشو بالصين، وعقدت قمة 2017 في هامبورج بألمانيا، وقمة 2018 في بوينس آيرس بالأرجنتين.

أماكن انعقاد قمة العشرين

وتستعرض «الوطن» تاريخ قمم مجموعة العشرين منذ العام 2008 حتى 2023 ومكان انعقادها كل عام.

- 2008: «15 نوفمبر» واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

- 2009: «2 أبريل» لندن، المملكة المتحدة.

- 2009: «سبتمبر» بيستربرج، الولايات المتحدة الأمريكية.

- 2010: «27 يونيو» تورنتو، كندا.

- 2012: «18 يونيو» لوس كابوس، المكسيك.

- 2013: «6 سبتمبر» سان بطرسبرج، روسيا.

- 2014: «16 نوفمبر» بريسبان، أستراليا.

- 2015: «15 نوفمبر» أنطاليا، تركيا.

- 2016: هانجتشو، الصين.

- 2017: هامبورج، ألمانيا.

- 2018: بوينس آيرس، الأرجنتين.

- 2019: أوساكا، اليابان.

- 2020: الرياض، السعودية.

- 2021: روما، إيطاليا.

- 2022: بالي، إندونيسيا.

- 2023: نيودلهي، الهند.