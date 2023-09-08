التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة شاب لقي مصرعه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته، حيث لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة دائرة قسم شرطة الخصوص.

وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وطلب تقرير انتهاء أعمال الطبيب الشرعي وتحريات المباحث.

غرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة دائرة القسم.

انتشال جثة شاب غرق بترعة الإسماعيلية

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية لموقع الحادث، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين غرق «أدهم م م»، 19 سنة، مقيم دائرة القسم، بمياه ترعة الإسماعيلية، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة.