محافظ القليوبية: نسابق الزمن لإنهاء المرحلة الأولى من مشروعات حياة كريمة

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن مُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» من أهم المشروعات القومية الكُبرى التي توليها الدولة اهتماما بالغاً للارتقاء بالخدمات المُقدمة لأهالينا بالريف المصري، مشيراً إلى أن الحكومة بكل أجهزتها تعمل على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المُستهدفة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

فرش المُجمعات الخدمية بقُرى مركز شبين القناطر

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها اليوم محافظ القليوبية لمتابعة فرش المُجمعات الخدمية بقُرى مركز شبين القناطر، لافتاً إلى أن المُبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقليوبية بدأت على أرض الواقع، لتوفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون داخل تلك المُجمعات الخدمية التي تشمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكاتب البريد والتموين والتضامن الاجتماعي والشهر العقاري والسجل المدني والوحدات المحلية

المجمعات الخدمية بقرى مركز شبين القناطر

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد المجمعات الخدمية بقرى مركز شبين القناطر بقرى نوى وطحانوب وكفر شبين والأحراز والمريج، حيث أكد أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

وتابع «الهجان»، أعمال توريد الفرش الإداري للمجمعات الخدمية واستمع لشرح مفصل عن كامل الأثاث الذي يتم توريده للمُجمعات الخدمية من قبل اللواء وائل الشاذلي مساعد وزير الإنتاج الحربي لشؤون مُبادرة حياة كريمة، الذي تضمن مكاتب للموظفين ومقاعد ثلاثية لانتظار المواطنين، بالإضافة إلى توريد دواليب لأرشفة الملفات وتوريد خزائن لمكتب الشهر العقاري والسجل المدني، كما يتضمن كل مُجمع خدمي على عدد 17 شباك خدمة لخدمة عدد أكبر من المواطنين وتجنباً للازدحام.

وأوضح «الهجان» أنه سيتم تشغيل تلك الخدمات طبقًا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي، مؤكدا أن جميع التجهيزات ستتم على أحدث مستوى ووفق تطبيق النموذج الموحد الذي يتم استخدامه ليتلاءم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان، وأكد محافظ القليوبية، أن تلك المجمعات الخدمية نموذج موحد على مساحة 700م2، ويتكون المبنى في كل قرية من 3 طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه لكل منهما.

واختتم المحافظ جولته بتفقد إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشأة الكرام يرافقه المهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، واستمع إلى شرح مُفصل عن المحطة ومراحل إنشائها وآلية العمل بها، بطاقة استيعابية تبلُغ 20 ألف متر 3 في اليوم، وستخدم المحطة 24 قرية، وتبلُغ القيمة التقديرية لإنشاء المحطة 320 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية بنسبة 87% وجاري توريد الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 60%.