انطلاق موسم حصاد التمور بمزارع القليوبية.. «يا زغلول يا طرح نخل بلادي»

«يا زغلول يا طرح نخل بلادي» على أنغام وبترديد الأغاني التراثية انطلق في محافظة القليوبية موسم حصاد محصول التمور بمختلف أنواعها «البارحي» و«الزغلول» و«الثماني» و«الرطب» و«بنت عائشة» وأنواع أخرى تتركز زراعتها بمناطق كثيرة بمزارع النخيل بالمحافظة والتي تحتضنها مراكز بنها والقناطر الخيرية وضفاف الرياح التوفيقي بخط 12 والخانكة في منطقتي القلح وسرياقوس.

التمور محصول استراتيجي بالقليوبية

تعد التمور من المحاصيل الاستراتيجية بالقليوبية ويبدأ موسم حصادها من يوم 15 أغسطس حتى يوم 20 أكتوبر، ويعد من الزراعات التى تحتاج إلي أيدى عاملة كثيرة على مدار العام سواء بمراحل التجهيز للمحصول مرورا بمرحلة الحصاد والذي يكون الموسم الرئيسي للعاملين في مهنة «طالع النخيل» حيث تنطلق أعمال تلقيح النخل والزراعة في شهر فبراير وينتهي الحصاد في موسم البلح في منتصف أكتوبر.

قال أحمد محروس مزارع في القلج، لـ«الوطن»، إن هذا العام وفير، مشيرا إلى أن محصول البلح هو الأكثر شعبية وطلبا، لافتا إلى أن العمل بالمزرعة يبدأ من الـ8 صباحا حتى المغرب يوميا في الموسم، الذي يستمر في القليوبية من 25 لـ30 يوما بما فيها موسم التقليم والتلقيح، موضحا أن البلح في القليوبية يتميز بنسبة السكريات العالية وهي سبب إقبال المواطنين عليه، مشددا على أنه يجرى تجهيز البلح بعد جمعه في عبوات لبيعه في الأسواق والشوادر قائلا إن «النخيل شجر أصيل ومذكور فى القرآن وممنوع قطعها ولأن النخل يسبح ربه ويعتبر النخل خيرا كثيرا للإنسان».

أجواء البهجة والسرور بين المزارعين

أضاف محروس أن موسم حصاد البلح تسوده أجواء البهجة والسرور بين المزارعين وأهالي القرى ونسائهم وأطفالهم، حيث يعد موسم حصاد البلح أكبر موسم يجلب الرزق لطالعي النخيل فهو مصدر الرزق لهم طوال العام.

قال خالد غريب «نخلجي»، لـ«الوطن» ويعمل فى مجال طلوع النخل وجنى البلح منذ 35 عاما، إنه يعتمد على الطلوع للنخلة من خلال مطلع يتم تصنيعه بالمرج أو القلج بالخانكة، ويصعد على النخلة وأن المهنة خطرة تعلمها من والده، مشيرا إلى أنه يتم تطريح البلح الزغلول ثم جنى المحصول لمدة 25 يوما ويبدأ يومه من الساعة الـ7 صباحا، وحتى الغروب، مشيرا إلى أنه لا يخاف ولا يهاب تسلق النخل فهو أمر سهل جدا بشرط عدم الخوف.