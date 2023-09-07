وزير الزراعة: إنشاء مزارع إنتاج حيواني في تنزانيا لتصدير لحومها إلى مصر

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع عبدالله أوليجا وزير الثروة الحيوانية والسمكية التنزاني لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى النظم الغذائية في إفريقيا بمدينة دار السلام عاصمة تنزانيا الاتحادية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التعاون في مجال الاستزراع السمكي

وخلال الاجتماع أشار «القصير» إلى تقديم الدعم الفني اللازم للجانب التنزاني في عدد من المجالات منها مجال الاستزراع السمكي، وتحسين السلالات الحيوانية والإنتاج الحيواني والداجني والأمصال واللقاحات البيطرية، خاصة أن مصر تمتلك معهد متخصص في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية.

أعتماد مجزرين في تنزانيا بغرض تصدير اللحوم لمصر

أضاف أن الجانب المصري اعتمد مجزرين لدى الجانب التنزاني بغرض تصدير اللحوم لمصر، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الثروة السمكية العام الماضي 2022، وأن هناك رغبة في تفعيل تلك المذكرة مع إمكانية مشاركة جهاز حماية الثروة السمكية من خلال نقل تكنولوجيات الاستزراع السمكي والتصنيع والتعبئة والتغليف والعمل على زيادة القيمة المضافة، فضلًا عن التدريب وبناء قدرات العاملين بالأنشطة المرتبطة بقطاع الإنتاج الحيواني والسمكي منها الأمصال واللقاحات البيطرية.

وشدد على ضرورة انعقاد اللجنة الفنية المشتركة في القريب العاجل لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، وموافاة الجانب المصري بقانون الاستثمار وحوافز وضمانات الاستثمار في تنزانيا، خاصة في مجال الزراعة بشكل بهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الهام بتنزانيا.

أعلن «القصير»، أنه يمكن كذلك التعاون في إنشاء مزارع إنتاج حيواني في تنزانيا على أن يخصص إنتاجها لتصدير اللحوم إلى مصر في ضوء الاتفاق الحالي بين الجانبين.

اجتماع للجنة الفنية المشتركة ورغبة الجانب التنزاني في تعزيز العلاقات مع مصر

أكد وزير الزراعة التنزاني أنه يسعى إلى تعزيز العلاقات مع مصر وأن هذا اللقاء يعد من اللقاءات الهامة في توقيته، حيث تعمل تنزانيا الآن على القيام بحملة تلقيح للرؤوس الحيوانية وقطعان الأغنام والماعز، ويمكن أن يتم الاستفادة بالخبرة المصرية في هذا الأمر ومساعدة الجانب التنزاني.

تنزانيا لديها ثروة حيوانية هائلة تحتاج إلى الدعم البيطري

وأشار «أوليجا»، إلى أن تنزانيا لديها ثروة حيوانية هائلة تحتاج إلى الدعم البيطري فضلًا عن زيادة الاستثمار في هذا المجال الهام، حضر الاجتماع عدد من رجال الأعمال التنزانيين العاملين في قطاعات الإنتاج الحيواني والألبان والأسماك الذين أكدوا رغبتهم في التعاون مع مصر، وزيادة عدد المجازر المعتمدة من قبل الجانب المصري، حضر اللقاء السفير شريف إسماعيل رئيس البعثة الدبلوماسية بتنزانيا والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.