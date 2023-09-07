«الزراعة» تنظم دورة لأعضاء جمعيات الائتمان في محافظات الوجه البحري

نظّمت الجمعية العامة للائتمان دورة تدريبية في مركز تدريب الإسماعيلية لأعضاء الجمعيات المركزية ومجالس الإدارة بمحافظات وجه بحري، وألقى المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بإلقاء محاضرة خلال البرنامج التدريبي استعرض فيها دور التعاونيات وأهميتها، خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة منظومة حوكمة الأسمدة لضمان وصولها لكافه المزارعين اي وصول الدعم لمستحقيه وعدم العبث بتلك القدرات التي تنعكس على الأمن الغذائي المصري.

وأكد أهمية التعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي؛ لضمان توزيع التقاوي المعتمدة إلى كل الجمعيات المحلية، ما ينعكس على زيادة الإنتاجية واقتصاديات المزارعين.

الاهتمام بمقار ومباني الجمعيات الزراعية

وأشار «عامر» إلى توجيهات وزير الزراعة بشأن الاهتمام بمقار ومباني الجمعيات الزراعية ذات شكل مميز يتواكب مع الجمهورية الجديدة وكذلك توافر كل مستلزمات الإنتاج بالجمعيات مثل المخصبات المغذيات من إنتاج وزارة الزراعة مثل إنتاجية صندوق الموازنة، وكذلك التوعية المستمر للمزارعين من خلال شاشات العرض في الجمعيات.

متابعة المراوي والمصارف الخاصة

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ضرورة متابعة كل المراوي والمصارف الخاصة التابعة للتعاون وضرورة التنسيق مع جهاز تحسين الأراضي لتطهيرها وبأسعار مخفضة، منوهًا بتوجيهات الوزير بأهمية تعظيم موارد الجمعيات وجعلها الضمان للمزارع في الزرعات التعاقدية وتسويق المنتجات وتوفير مستلزمات الإنتاج، وضرورة عمل مشروعات انتاجية بالمشاركه مع القطاع الخاص المتعلقة استغلال المخلفات الزراعية في إنتاج أخشاب الكونتر والأعلاف البديلة؛ ليكون لها مردود اقتصادي وبيئي، وكذلك نشر زراعة التوت لتربية دودة القز لإنتاج الحرير، ونشر زراعة الأشجار الخشبية مثل ألبانيا والماهوجني للمساهمة في تخفيف التغيرات المناخية، وتوفير الأخشاب بمصر؛ ليكون لها مرود اقتصادي في توفير العملة الصعبة.