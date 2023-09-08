اربح 4 آلاف جنيه شهريا بطريقة مضمونة من البنك الأهلي.. اعرف التفاصيل

فتحت البنوك نافذة جديدة لاستثمار أموال الأفراد الذين يمتلكون مبالغ مالية ليست بالقليلة عن طريق شراء شهادات الادخار في البنوك الحكومية، وقدم البنك الأهلي 3 شهادات لتحقيق أرباح مضمونة هي الشهادة البلاتينية، والشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري.

أرباح شهرية من شهادات البنوك

شهادات الادخار في البنك الأهلي تقدم مميزات كبيرة، فعلى سبيل المثال من يمتلك مبلغ 400 ألف جنيه؛ يمكنه الاستثمار وتحقيق عائد شهري مضمون بعيدًا عن المخاطرة، أو الوقوع في قبضة الشركات الوهمية التي تقدم مُغريات لأصحاب الأموال، وبعد الحصول على الأرباح الكبيرة لمدة شهر أو شهرين، ينتهي الأمر بكارثة، والاستيلاء على المبلغ بالكامل.

الاستثمار الآمن والمضمون في البنوك قضى على كل المخاوف لأن «فلوسك» ستكون في أمان، وتستطيع الحصول عليها في أي وقت، وعند شراء شهادة من البنك الأهلي بقيمة 400 ألف جنيه تكون الفائدة السنوية 12%، وتكون مدة الشهادة 3 سنوات، وبالتالي فإن الأرباح السنوية تكون 48 ألف جنيه بينما الأرباح الشهرية 4 آلاف جنيه.

مميزات الشهادات البنكية في البنك الأهلي المصري هي كالتالي:

الشهادة البلاتينية

- الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة هو 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها

- مدة الشهادة 3 سنوات

- سعر الفائدة 12% وهذا طوال فترة الشهادة.

- احتساب الفائدة من اليوم الثاني من شراء الشهادة وهذا في حال الرغبة في الحصول على عائد شهري.

- علاوة على ذلك يتم الحصول على عائد ربع سنوي سعر الفائدة فيه 12.25%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- مدة هذه الشهادة 3 سنوات

- الحد الأدنى لها هو 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- عائد الفائدة يكون 9.5%، وهو السعر المتغير بسعر إيداع البنك المركزي

- احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها

- مدة الشهادة يكون 5 سنوات

- سعر العائد هو 11%، ويتم حساب هذا العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة.

- لا يُمكن أن يتم استرداد هذه الشهادة قبل مضي 6 أشهر، وهذا اعتبارًا من اليوم التالي للشهادة.

- يجب استرداد مبلغ الشهادة قبل أن يتم انتهاء المدة، وهذا بناءً على القواعد والشروط المُعلن عنها.

- الشهادة اسمية ولا يجوز أن يتم تحويل القيمة الخاصة بها، أو خصم قيمتها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال.

- العمل على تجديد الشهادات بصورة تلقائية وهذا بناءً على التسعيرات المعلن عنها.