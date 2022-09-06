ما هو الفارق بين الشهادات البنكية وأذون الخزانة؟.. خبير يكشف العائد

تطرح البنوك المصرية، منتجات مصرفية عديدة مثل حسابات التوفير والودائع والشهادات الادخارية وأذون الخزانة، غير أن هناك خلط شائع بين المنتجين الأخيرين «الشهادات البنكية وأذون الخزانة»، وهو ما يوضحه الخبير المصرفي عطا عيد.

يقول «عيد»، لـ«الوطن» إن الهدف من طرح سندات الخزانة هو سد عجز الموازنة العامة للدولة عبر اقتراض قصير الأجل، وتتراوح فترة الاستحقاق من 3 إلى 12 شهرا، حيث تعتبر أذون الخزانة من أكثر الأدوات المالية سيولة وأقلها خطورة لأنها مضمونة بواسطة الحكومات التي تتمتع بالاستقرار إلى حد ما، مشيرا إلى أن الحكومة تلجأ لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى 12 شهرًا

وأضاف أن أذون الخزانة تعد من أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى 12 شهرًا، كما يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري مقابل صرف نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعروفة في دول العالم، لافتاً إلى أن الفائدة المقدمة على الأذون قصيرة الأجل وفقا لآخر مزاد تتراوح بين 12.4% و12.5% بعد خصم الضرائب، وقبل خصم الضرائب تتخطى 15.612%.

وأكد «عيد»، أن أذون الخزانة تعتبر من أدوات الحكومة للتحكم في المعروض من النقد المتداول وجمع الأموال من خلال عمليات السوق.

شهادة الادخار عبارة عن استثمار طويل الأجل بعكس الودائع وأذون الخزانة

وأكد أن شهادة الادخار هي عبارة عن استثمار طويل الأجل بعكس الودائع وأذون الخزانة حيث تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات و5 سنوات و10 سنوات، مشيرا إلى أنه لا يمكن كسرها قبل 6 أشهر من ربطها ويمكن الاستفادة من فوائدها على فترات مختلفة حيث يمكن صرف العائد منها شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو كل عام.

وتابع أن شهادات الادخار تتميز بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها تصدر للأفراد البالغين أو القُصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، ويتم البدء في العمل بها اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

وأشار «عيد»، إلى أن العائد على شهادات الادخار بلغ حاليا 14% في بنك مصر والبنك الأهلي، حيث يمكن الاقتراض بضمان شهادة الادخار، واستخراج كروت المشتريات.