غلق 40 منشأة غذائية تعمل دون ترخيص في حملات تفتيشية بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت بشن حملات تفتيشية على 64 منشأة بالدقهلية، وتبين أن 40 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

حملات على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأشار «مكين»، في بيان له، إلى أن الحملات التفتيشية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

تحرير 204 مخالفات في الحملة

وأضاف أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 204 محاضر وسحب 61 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 2132 كيلو أغذية متنوعة و431 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، مشددا على تطبيق القانون لردع المخالفين.