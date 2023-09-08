تحرير 126 مخالفة تموينية في حملات على أسواق ومخابز سوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، حملات مكثفة على الأسواق والمحلات من مركز البلينا جنوبا إلى مركز طما شمالا، لضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 126 محضرا تموينيا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

جاءت الحملة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، بقيادة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، وتنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار والأسواق والتصدي لأي مخالفات، ورصد شكاوى المواطنين، وأسفرت عن تحرير 126 محضرا تموينيا.

وقال وكيل تموين سوهاج المهندس محمد إبراهيم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حملات التموين جاءت على الأسواق والمحلات والأسواق في المراكز والمدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط مباحث تموين سوهاج.

تحرير محاضر في الحملات

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها اليوم الجمعة على النحو الآتي: «عدم تمكين من تفتيش، وصرف وإيقاف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وامتناع عن البيع، سجلات وتجميع بنزين، وسلع مجهولة المصدر، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة».