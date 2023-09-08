انخفاض أسعار الغذاء لأدنى مستوى عالميا.. والأرز يرتفع لرقم قياسي خلال 15 عاما

مع انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومشتقات الحليب عالميا، سجلت أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي تراجعا طفيف خلال الشهر الماضي، بسبب الانخفاض في تلك المنتجات الغذائية، وسجل المؤشر الرئيسي لها 121.4 نقطة في أغسطس الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عامان، مقابل 124 نقطة في الشهر السابق، حسب ما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو».

الأرز يرتفع لأعلى مستوياته منذ 15 عام

وارتفعت أسعار الأرز في أغسطس لأعلى مستوياتها في العالم منذ 15 عاما، بنسبة 9.8% على أساس شهري، بسبب القيود على التصدير التي فرضتها الهند، ووصلت قراءة أغسطس للأدنى منذ مارس 2021، حيث قل بنسبة 24% من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي تم الوصول إليه في مارس 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

إنتاج الحبوب العالمي لهذا العام لـ2.815 مليار طن

وخلال التقرير المنفصل عن العرض والطلب فيما يخص الحبوب، توقعت «الفاو»، أن يصل إنتاج الحبوب العالمي لهذا العام لـ2.815 مليار طن، وبانخفاض طفيف عن التقدير السابق البالغ 2.819 مليار طن، حيث أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن التوقعات المعدلة هي الأخرى ارتفعت بنسبة 0.9% عن عام 2022، وتطابق الإنتاج القياسي لعام 2021، بحسب موقع «just food».