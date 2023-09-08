أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة 8-9-2023.. اعرف الطن بكام

سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة 8-9-2023، ثباتًا مع بداية التعاملات، إذ بلغ سعر الطن خلال تعاملات اليوم الصباحية 12 ألفًا و200 جنيه للأرز رفيع الحبة، و13 ألفًا و100 جنيه لعريض الحبة، وذلك بحسب الأسعار الرسمية المقررة من الغرفة التجارية وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز الأبيض اليوم

أرجع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في حديثه لـ«الوطن»، ثبات أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة 8-9-2023 ، إلى موسم الحصاد وكثرة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف مثل الذرة الأرجنتيني وغيرها من الحبوب المستورة من الخارج.

سجلت أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة 8-9-2023، لنوعية كسر 5% وكسر 3%، قيمة سوقية لسعر الطن 21 ألف جنيه في التعاملات الصباحية بالأسواق للمستهلك.

سعر الأرز الشعير اليوم

كما سجل سعر الأرز الشعير 12 ألفًا و200 جنيه، بينما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% عند مستوى 21 ألف جنيه للطن الواحد في الأسواق.

أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3%، وسجل الطن 19 ألفًا و500 جنيه للطن الواحد.

بينما سجل سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 8-9-2023، للمستهلك متوسط 24 جنيهًا، وتختلف الأسعار بين منطقة وأخرى.