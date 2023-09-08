تراجع أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-9-2023 في محلات الصاغة، تراجعاً مقارنة بسعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية، ومنها عيار 21 الأكثر شراءً بين المواطنين في مصر، وتوضح «الوطن» سعر المعدن الأصفر الآن، وفقاً لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، دون احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة، وسجل الآن 2526 جنيهاً للشراء، بعدما سجل في بداية التعاملات الصباحية 2537 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعاً وسجل الآن 2210 جنيهات للشراء، بعدما سجل في بداية التعاملات الصباحية 2220 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض أيضاً سعر جرام الذهب عيار 18 مسجلاً الآن 1894 جنيهاً للشراء، بعدما سجل خلال بداية التعاملات الصباحية 1903 جنيهات للشراء.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 وسجل الآن 1473 جنيهاً للشراء، بعدما سجل في بداية التعاملات الصباحية 1480 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر جرام الجنيه الذهب وسجل الآن 17680 جنيهاً للشراء، بعدما سجل في بداية التعاملات الصباحية 17760 جنيهاً للشراء.