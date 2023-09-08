الذهب يسجل انخفاضا أسبوعيا عالميا مع ثبات سعر الدولار

بعد تراجع سعر الدولار عالميا، توقع الخبراء هبوط سعر الذهب عالميًا في انخفاض أسبوعي جديد، خاصة مع تركيز المستثمرين على البيانات الأميركية التي تزيد من قوة الدولار وترجح كفته عن المعدن النفيس.

ارتفاع عوائد السندات الدولارية

من جهته، قال إيليا سبيفاك، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي، في تصريحات صحفية، إنه حال انتهى الأمر على أنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتمسك بموقفه فيما يخص أسعار الفائدة لفترة أطول، فسيصبح هذا أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب، لأنه يعكس ارتفاعا في عوائد السندات والدولار.

وانخفض الدولار لما قيمته 0.2%، لكنه يتجه حاليًا صوب تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية بـ9 سنوات، مدعومًا بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية، كما أظهرت البيانات لهذا الأسبوع، بأن قطاع الخدمات الأميركي قد اكتسب قوة في أغسطس، غير أن طلبات إعانة البطالة قد انخفضت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، ووصل لأدنى مستوى له من فبراير.

تثبيت أسعار الفائدة

ووفقًا لخدمة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، فيتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 93% تقريبًا، تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة خلال اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر، بينما لا يزالون يراهنون على احتمال بنسبة 41 بالمئة بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل عام 2024.

وارتفع أسعار الذهب عالميًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لـ1925.14 دولار للأونصة، وفي منتصف التعاملات أمس، سجل انخفاضا أسبوعيا قدره 0.7%، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1949.40 دولار.

أما عن المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية العالمية 0.6 بالمئة إلى 23.09 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 907.04 دولار، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 يونيو، بحسب «سكاي نيوز».