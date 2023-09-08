«المؤتمر» بملتقى الأحزاب: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال سلسلة الإنجازات

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل على الأرض، وهذا بدوره يستوجب كل الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال الإنجازات التي شملت كل القطاعات.

الملتقى الثالث للأحزاب في الشرقية

وتابع «غنيم» خلال كلمته على هامش المشاركة في الملتقى الثالث للأحزاب والقوى السياسية بمحافظة بالشرقية: «نضع ثقتنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات، والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية واستكمال خطة ورؤية مصر 2030، شهدنا ولازلنا طفرة غير مسبوقة فى المشروعات القومية، والنجاح الحقيقى يُقاس بحجم العمل فى ظل تحديات، وهذا ما نجح فيه الرئيس السيسى بقوة».

واستكمل النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: «على الرغم من التحديات والصعاب، وأن مصر كانت على مشارف مرحلة اللا دولة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، أخذ على عاتقه النهوض بالدولة المصرية واستعادتها مرة أخرى وعلى الرغم من محاربة الإرهاب وكم التحديات إلا أن العمل يجرى على قدم وساق فى مختلف ربوع الجمهورية».

مشاركة حزب المؤتمر في الملتقى

وشارك حزب المؤتمر بوفد برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، بحضور نحو 60 شخصية من قيادات الأحزاب السياسية، وأكثر من 15 ألف عضو تنظيمي يمثلون الأحزاب المشاركة بالملتقى لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك عقب إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسى.

وشهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.

وتم اختيار محافظة الشرقية، لتكون نقطة انطلاق مؤتمرات وفعاليات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، اليوم، ليجتمع أحزاب مصر، برؤسائهم، حيث يتواجد ما يزيد على 60 حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يزيد على 350 نائبًا ونائبه من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقد اتفق جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة استكمالًا لمسيرته التى بدأها لجمهورية جديدة قوية عصرية أساسها بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.