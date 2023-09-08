«السياحة» تشكل لجنة لمحاربة الكيانات غير الشرعية في العمرة

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الوزارة تسعى لمحاربة الكيانات غير الشرعية التي تعمل في تنظيم الحج والعمرة والرحلات السياحية بدون ترخيص، وجرى تشكيل لجنة لرصد تلك الكيانات.

وأوضح حمزة عنبي، أن الوزارة طالبت من شركات السياحة مخاطبة تلك اللجنة في حال رصد أي من تلك الكيانات، أو الصفحات المجهولة التي تروج لتلك الرحلات عبر رقم واتس آب خاص باللجنة.

ضبط السوق السياحي

وأضاف حمزة عنبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار تسعى لضبط السوق والحفاظ على سمعة السياحة المصرية، وتعظيم الموارد المحققة والحفاظ على حقوق المواطنين المصريين، من خلال رصد تلك الكيانات غير الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

رحلات العمرة تسير حاليا بشكل منتظم ويسير

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن رحلات العمرة تسير حاليا بشكل منتظم ويسير، وهناك إقبال جيد من المصريين على السفر للعمرة خلال شهر سبتمبر الجاري، موضحا أن نسبة قليلة للغاية من المواطنين المصريين حجزوا برامج عمرة فئة 4 و5 نجوم خلال الشهر الجاري.