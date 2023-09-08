«غرفة السياحة»: 800 شركة تقدمت لتنظيم العمرة حتى الآن

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ عدد شركات السياحة التي انتهت من توثيق عقود وكالة العمرة وباتت مؤهلة لتسيير رحلات العمرة حاليًا، بلغ نحو 800 شركة، لافتًا إلى أن كافة تلك الشركات جرى تسجيلها على بوابة العمرة المصرية كشركات منظمة لرحلات العمرة هذا العام.

تسجيل شركات السياحة على البوابة المصرية للعمرة

وأضاف «وحيد» لـ«الوطن»، أنّ باب تسجيل شركات السياحة على البوابة المصرية للعمرة مفتوح حاليا، موضحا أنه إذا أرادت أي شركة تنظيم رحلات العمرة حاليًا، فعليها توثيق عقود وكالة العمرة وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك، فضلًا عن التأكد من سلامة المواقف القانونية الخاصة بها، ثم تسجل على البوابة بعد استيفاء كافة الاشتراطات، موضحًا أنّ عمليات توثيق وكالة العمرة والتسجيل على البوابة، متاحة طوال الموسم.

برامج العمرة الاقتصادية

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ الأيام الماضية شهدت سفر مئات من المعتمرين المصريين، لافتًا إلى أنّ غالبية المواطنين الذين سافروا للعمرة منذ انطلاق الرحلات 5 سبتمبر الجاري، اختاروا برامج العمرة الاقتصادية.