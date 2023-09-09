عزيز مرقة: حفلي في مهرجان القلعة يعني الكثير لعائلتي

حقق الفنان عزيز مرقة، ردود فعل واسعة على حفله الغنائي، الذي أقامه مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31 المقامة في قلعة صلاح الدين.

عزيز مرقة يتحدث عن ردود فعل عائلته على مهرجان القلعة

وكان لعائلة الفنان عزيز مرقة ردود فعل واسعة على حفله بمهرجان القلعة، حيث قال في ندوة خاصة له في «الوطن»: «الحقيقة إنني في بداية دخولي مجال الفن كانت عائلتي لديها تخوف من المجازفة التي تكون في هذا المجال، ولكن كان هناك عدد من الأحداث كانت تعني لهم الكثير خلال مشواري فعلى سبيل المثال المرة الأولى التي غنيت فيها في فلسطين فهذا كان يعني الكثير لوالدي لأنه من أصول فلسطينية».

وتابع عزيز مرقة: «وكذلك عندما غنيت في لبنان وقطر كان هذا يعني الكثير لوالدتي، لأنها عاشت في لا البلدين، وكانت حريصة على حضور حفلتي حينها، نفس الأمر حدث في حفلي بمهرجان القلعة كان يعني لهم الكثير».