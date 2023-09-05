سر دخول الفنان الأردني عزيز مرقة مجال الغناء ودراسة الموسيقى

على الرغم من نجوميته الكبيرة، إلا أنه يحب التواصل مع الناس، من مختلف الثقافات، وهو ما كان سببًا في نجومية الفنان الأردني عزيز مرقة، الذي أصبح واحدًا من أهم المطربين على الساحة الفنية، بعدما دفعته رغبة والده في الغناء دراسة الموسيقى، بحسب حديث الفنان عزيز مرقة، في ندوة جريدة «الوطن».

يمارس الفنان عزيز مرقة، أنشطة مختلفة إلى جانب الغناء، خاصة السفر إلى الخارج: «كنت عايز أبقى على الأرض وأتواصل مع الناس».

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