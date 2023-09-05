نقيب الفلاحين يكشف أسباب تراجع سعر العلف 700 جنيه خلال 48 ساعة

سجلت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء، تراجعا جديدا وصل إلى 200 جنيه، بعد انخفاضها أمس بقيمة وصلت إلى 500 جنيه، ليبلغ إجمالي قيمة التراجع خلال يومين 700 جنيه، بحسب ما صرح به حسين أبوصدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

توقعات بمزيد من التراجع

وأكد «أبوصدام»، اليوم، أنّ تراجع أسعار الأعلاف في الفترة الحالية، يرجع إلى الافراجات الجمركية عن الأعلاف والتي أدت إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، مثل الدواجن والبيض والأرز واللحوم، مشيرًا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التراجعات بالنسبة للأعلاف وبعض السلع الغذائية.

أسعار خامات الأعلاف

وتابع بأنّ سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي يسجل 11 ألفا و800 جنيه والذرة الصفراء الأوكراني 11 ألفا و100 جنيه، كما يبلغ سعر طن الكورن فلاك الأرجنتيني 12 ألفا و600 جنيه، ووصل سعر طن القمح 11.5% الأوكراني مسجلا 11 ألفا و500 جنيه، والروسي 11 ألفا و650 جنيها.

أسعار الأعلاف الأوكراني

وأوضح «أبو صدام» أن سعر القمح 12.5% الأوكراني سجل 11 ألفا و700 جنيه والروسي 12 ألف جنيه، فيما انخفض سعر العلف البادي 23%، مسجلًا 20 ألفا و500 جنيه، والنامي 21% مسجلا 20 ألفا و200 جنيه، والعلف الناهي 19% بسعر 20 ألفًا و100 جنيه.