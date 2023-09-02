نقيب الفلاحين: انخفاض سعر طن العلف 1900 جنيه خلال شهر

استقرت أسعار الأعلاف اليوم السبت في الأسواق المصرية مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي، حيث تراجعت بنهاية أغسطس الماضي بنحو 500 جنيه في الطن الواحد، بسبب استمرار الحكومة المصرية في الإفراج الجمركي عن كميات كبيرة من الأعلاف، حيث بدأت تلك الإفراجات منذ شهر مايو الماضي ومستمرة حتى الآن، وذلك وفقا لما صرح به حسين أبوصدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

توقعات بمزيد من التراجع

وأضاف «أبوصدام»، أن أسعار الأعلاف تراجعت خلال أغسطس الماضي بقيمة 1900 جنيه مما أدى إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض أيضا في الأسواق، في ظل توقعات تراجع جديد في سبتمبر الجاري.

أسعار خامات الأعلاف

وأوضح نقيب الفلاحين، أن سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي يسجل اليوم السبت 12600 جنيه.

- سجل سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 11400 جنيه.

- يسجل سعر طن الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيه.

- يبلغ سعر القمح الأوكراني 11.5% 11800 جنيه.

- يبلغ سعر طن القمح الروسي 12000 جنيه.

- يسجل سعر طن القمح الأوكراني 12.5% 11950 جنيها.

- يسجل سعر طن القمح الروسي 12100 جنيه.

- سجل سعر طن الردة المحلي والمستورد تبلغ 7500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر العلف البادي 23% يبلغ اليوم 21500 جنيه، والعلف النامي 21% يسجل 21300 جنيه، كما يسجل سعر العلف الناهي 19% في الأسواق المصرية 21000 جنيه.