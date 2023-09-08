حمزة نمرة يتصدر تريند «يوتيوب» في مصر بأغنية «يا سفينة» (فيديو)

تصدرت أغنية الفنان حمزة نمرة، الجديدة «يا سفينة»، الموضوعات الأكثر رواجا تريند اليوتيوب، والت طرحها ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذي طرحه طوال الشهر الماضي.

أغنية «يا سفينة» من ألبوم حمزة نمرة

أغنية «يا سفينة» تجاوزت حاجز نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ولأغنية من غناء وألحان حمزة نمرة، كلمات محمود فاروق، ألحان أندريه مينا، توزيع وميكساچ أندريه مينا.

ألبوم حمزة نمرة يتضمن 13 أغنية

حمزة كان وعد جمهوره العربي بألبومه الصيفي الذي يضم 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.

موعد طرح آخر أغنيتين من ألبوم حمزة نمرة

وكان الفنان حمزة نمرة أعلن منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن موعد طرح آخر أغنيتين من ألبومه الغنائي الجديد رايق قائلا: «آخر أغنيتين في البوم رايق ورجعنا لوجع القلب ويا سفينة» يوم الأربعاء 6 سبتمبر الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على اليوتيوب».