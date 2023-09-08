بعد نجاح حفله مع روبي.. أحمد سعد: «هتفضل علامة في حياتي»

أعرب الفنان أحمد سعد، عن سعادته بنجاح حفله أمس في إحدي الجامعات الخاصة بمشاركة روبي.

أحمد سعد: شكرا لكل الشباب اللذيذة

ونشر أحمد سعد صور من الحفل عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وعلق عليها قائلا: «إمبارح كانت حفلة عظيمة.. حقيقي من الحفلات اللي هتفضل علامة في حياتي، شكراً لكل الشباب اللذيذة الفرفوشة».

حفل أحمد سعد وروبي

وشارك أحمد سعد جمهوره بمقاطع فيديو أثناء غناء أغنية «ياليالي» بصحبة روبي معلقا: «ياليالى اعذري استعجالي ده الغالي على القمر وندالي غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه».

وحرص سعد للترويج لحفله الغنائي بصحبة روبي عبر انستجرام قائلا: «يا حبيبي.. خلصت معاك ألاعيبي، في جامعة بدر بكره الخميس الساعة 7 إن شاء الله، هنرقص ونغني ونتبسط جدا مع بعض».