محمد نور يطرح كليب السهر للسهيرة 31 أغسطس
كتب:
ياسمين محمود
07:03 م | الأحد 27 أغسطس 2023
محمد نور
كشف الفنان محمد نور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عن موعد طرح كليبه الجديد «السهر للسهيرة» والمقرر طرحه خلال أيام.
ونشر محمد نور، البرومو الدعائي للكليب، وعلق عليه: «السهر للسهيرة يوم 8-31».
حفل محمد نور في الساحل الشمالي
وأحيا نور، أول أغسطس، حفلا غنائيا ناجحا في الساحل الشمالي رفع شعار كامل العدد بمشاركة هيفاء وهبي.
ونشر البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «مستنيكم يوم 10 أغسطس في الساحل مع السوير ستار هيفاء وهبي اللبس أسود أو دهبي».