محمد نور يروج لحفله في الساحل الشمالي: اللبس أسود أو ذهبي

روَّج الفنان محمد نور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله الغنائي في الساحل الشمالي مع هيفاء وهبي.

ونشر نور البوستر الدعائي لحفل الساحل الشمالي: مستنيكم يوم 10 أغسطس في الساحل مع السوير ستار هيفاء وهبي اللبس أسود أو دهبي.

فيلم «الحب بتفاصيله»

وعرض للفنان محمد نور مؤخرا فيلم «الحب بتفاصيله» والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في دور العرض، وينتمي لنوعية الأفلام الرومانسية، ويشاركه في البطولة ملك قورة وعلاء مرسي ومصطفى أبو سريع، وهو من إخراج محمد حمدي.