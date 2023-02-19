محمد نور يعلن عن مسابقة لاختيار صوت جديد لأغنية صباح الخير

أعلن الفنان محمد نور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مسابقة لاختيار صوت جديد يشاركه في أغنية صباح الخير، التي يبدأ تصوريها الشهر المقبل.

وكتب محمد نور: «كل الأصوات الحلوة ولاد أو بنات أو أطفال لو حد صوته حلو يبعتلي الغنوة هنا، الأغنية موجودة على نفس البوست، كل اللي صوته حلو هنصور غنوة لرمضان إحنا مش هنقي واحد بس».

وأضاف نور: «كل اللي صوته حلو هيكون معانا، الأغنية موجودة على البوست وموجودة موسيقى فقط، ولو حد عاوز يبعتها بصوته بس من غير حاجة طبعا ممكن المهم نسمع الصوت بأي طريقة ممكنه مستني فيديوهاتكم وإن شاء الله التصوير في أول 10 أيام في مارس حظ سعيد للجميع».

فيلم «الحب بتفاصيله»

ويعرض للفنان محمد نور حاليا فيلم «الحب بتفاصيله» بجميع دور العرض، وينتمي لنوعية الأفلام الرومانسية، ويشاركه في البطولة ملك قورة وعلاء مرسي ومصطفى أبو سريع، وهو من إخراج محمد حمدي.