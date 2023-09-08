محافظ أسوان: افتتاح 127 مسجدا في مراكز وقرى المحافظة

أعلنت محافظة أسوان عن استكمال افتتاح العديد من المساجد الجديدة في المدن والمراكز بإجمالي 127 مسجدًا حتى الآن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، والمحافظ اللواء أشرف عطية.

في إطار هذا الإعلان، فوض اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية، محمود عليان، والشيخ حنفي محمود، وكيل وزارة الأوقاف، لافتتاح مسجد الرحمة في حاجر السباعية، عزبة نصر، التابعة لإدارة أوقاف السباعية، وحضر الحفل القيادات التنفيذية من الوزارة والمحافظة.

المسجد شهد عمليات ترميم وتجديد

وشهد المسجد عمليات التجديد والترميم بتكلفة تقديرية تصل إلى مليون جنيه، وتغطي مساحة 150 مترا مربعا، ما يتيح استيعاب أكثر من 500 مصلٍ.

وافتتح المسجد بعد الانتهاء من عمليات الجديد اليوم الجمعة بخطبة ألقاها الشيخ حنفي محمود خلال صلاة الجمعة في المسجد، والتي تناولت موضوع «حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع ربه».

«أوقاف أسوان» تفتتح مسجد الإيمان بالعدوة شرق

وفي سياق متصل، افتتحت أوقاف أسوان مسجد الإيمان في قرية العدوة بشرق المحافظة، وذلك بمبادرة من أوقاف أسوان.

وحضر حفل الافتتاح الشيخ صلاح الدرديري، مدير إدارة أوقاف الرديسية، الذي ألقى خطبة الجمعة نيابة عن وكيل مديرية أوقاف أسوان.

وأكدت أوقاف أسوان في بيان صحفي، أن افتتاح مسجد الإيمان في قرية العدوة يُعد فرصة مهمة للمجتمع المحلي، حيث يمكنهم الاجتماع والاحتفال بهذا الإنجاز الجديد الذي يلبي حاجاتهم الدينية.

وأكدت أن بيوت الله تساهم في تعزيز التعاون البناء بين الحكومة والمجتمع المحلي في توفير المساجد وتعزيز الحياة الدينية للمواطنين.