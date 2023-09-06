عرض خاص لفرقة أسوان بالنادي النوبي على هامش مهرجان الإسماعيلية اليوم

أعلنت محافظة الإسماعيلية إقامة عرض خاص اليوم الأربعاء لفرقة أسوان للفنون الشعبية علي مسرح النادي النوبي بمدينة الإسماعيلية ضمن عروض الفرقة وفعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

عرض خاص لفرقة أسوان بالنادي النوبي

وأضاف بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية أن الفرقة ستتوجه للنادي النوبي مساء اليوم عقب انتهاء العرض الخاص بها في نادي الفيروز بطريق البلاجات (عمارة السياحي).

ويعد النادي النوبي في الإسماعيلية أحد أقدم الأندية التي تم تأسيسها في بداية القرن الماضي وتم افتتاحه عام 1921، مع وجود عدد كبير من الأسر النوبية في الإسماعيلية مع حفر قناة السويس.

فعاليات وعروض اليوم بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وتتضمن عروض اليوم علي مسرح حديقة الشيخ زايد أمام ديوان محافظة الإسماعيلية عروض لفرق العريش وملوي والمكسيك والهند فيما يشهد مسرح نادي الفيروز عروض لفرق الشرقية وأسوان والشباب والرياضة وإندونيسيا.

ويشهد مسرح نادي الدنفاه عروضا لفرق الإسماعيلية ومطروح وسيرلانكا فيما يشهد نادي الأسرة عروض سوهاج والحرية والقلوب البيضاء ورومانيا وتقدم فرق الأقصر وفلسطين عروض علي مسرح مدينة القنطرة غرب.

يذكر أن غدا الخميس هو آخر أيام عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية والذي انطلق بعرض ديفييله بشارع محمد علي بقلب مدينة الإسماعيلية السبت الماضي.