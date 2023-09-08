أستاذ تمويل واستثمار: حجم الطروحات الموجودة قمة العشرين كبير للغاية

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن قمة العشرين بدأت عام 1988، لكنها دخلت إلى حيز الوجود الفعلي عام 1999، مشيرًا إلى أنه تكتل اقتصادي، يمثل 85% من الناتج العالمي، ويسعى للتنسيق بين السياسيات الدولية.

حجم التناحرات السياسية أثرت بشكل كبير على التنسيق الاقتصادي

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن حجم التناحرات السياسية أثرت بشكل كبير للغاية على التنسيق الاقتصادي، مشيرًا الى أن الصين والهند وروسيا عناصر هامة للغاية في مجموعة العشرين، لكنهم يميلون بشدة نحو البريكس في إطار زيادة أعضاء.

مجموعة العشرين مجموعة اقتصادية هامة

وتابع: «ستظل مجموعة العشرين مجموعة اقتصادية هامة ومن المفترض أن تقود عدد من المحاور الهامة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، ومن بين الحضور المؤسسات التمويلية الدولية لأن أعضاء مجموعة العشرين هم متخذي القرار في المؤسسات التمويلية الدولية».

واستكمل: «أتصور أنه هيكون اجتماع مهم لأن حجم الطروحات الموجودة على هذه القمة كبير للغاية مثل أزمة الغذاء ووصول الغذاء للدول النامية حيث أنها مسألة تؤرق المجتمع الدولى ككل».