إكسترا نيوز : قمة العشرين تتناول تحقيق التوزيع العادل للموارد بين الدول النامية والمتقدمة

قالت إنجي طاهر موفدة إكسترا نيوز من الهند، إن الجميع في العاصمة نيودلهي ينتظرون وصول القادة لانعقاد قمة مجموعة العشرين، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، والعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.

مجموعة العشرين تُعد المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي

وأضافت «طاهر»، خلال رسالة لها على الهواء، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مجموعة العشرين تُعد المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورا مهما في تعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين النظام المالي العالمي، وتركز على تطوير آليات فرص العمل.

قمة العشرين ستتناول تحقيق التوزيع العادل للموارد بين الدول النامية والمتقدمة

وأوضحت موفدة إكسترا نيوز من الهند، أن قمة العشرين تتناول تحقيق التوزيع العادل للموارد بين الدول النامية والمتقدمة، وأن مصر أكدت ثقتها في رئاسة هندية فعالة في هذه القمة.

وتعمل القمة الحالية على نمو الاقتصاد والتجارة العالمية وتنظيم سوق المال، وتعزيز الأنظمة المالية والرقابة على أسواق المال، و التركيز على تحقيق نمو دائم ومستقر للاقتصاد العالمي، وتعزيز فرض التوظيف والتشغيل.