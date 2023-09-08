في ذكرى وفاتها.. هؤلاء يرثن مجوهرات الملكة إليزابيت

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث، التي أمضت سنوات طويلة في الحكم، حيث جلست على عرش بريطانيا 70 عاما، حققت خلالها العديد من الإنجازات، قبل أن يصدم قصر باكنجهام شعب المملكة البريطانية بخبر رحيلها خلال العام الماضي، ليعم الحزن على شعبها حينها.

ويصادف اليوم 8 سبتمبر لعام 2023 الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي جلست على عرش بريطانيا 70 عامًا، إذ تستعد العائلة المالكة لإقامة عدد من الوجبات الملكية لإحياء ذكراها، التي عُرفت بأناقتها وإطلالاتها المختلفة والمتميزة، فضلًا عن مجوهراتها، التي أصبحت محط الأنظار فور رحيلها.

في ذكرى وفاة الملكة إليزابيث.. ما مصير مجوهراتها؟

وفي ذكرى وفاة الملكة إليزابيث، نسترجع حديث الخبيرة الملكية كاتي نيكول، مع برنامج «ET»، حول كيفية تقسيم مجموعة المجوهرات الخاصة بالملكة الراحلة بين العائلة المالكة، مؤكدة أنه لا يمكن معرفة قيمة مجوهرات الملكة التي تُورث بالتسلسل، إذ أن أغلبها حصلت عليها كهادايا من حكام وملوك الدول منذ أكثر من 50 عاما.

ومن أكثر قطع المجوهرات المرغوبة والمشهورة والأغلى في المجموعة الخاصة بمجوهرات الملكة إليزابيث الراحلة هو خاتم الخطوبة الماسي المستدير عيار 3 قيراط الذي استخدمه الأمير فيليب لعرض الزواج في 8 يوليو 1947، فضلًا عن تاج الملكة الذي لا يمكن بيعه، وتبلغ قيمته ما يقرب من 28 مليار دولار من الأصول التي تمتلكها، بحسب ما ذكرت مجلة «فوربس».

ولمعرفة من هن الـ4 سيدات اللاتي يرثن مجوهراتها الثمينة، اضغط على الرابط التالي: