تعرف على شروط الطرح الدائم لأراضي «الإسكان» بعد تعديلها

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الطرح الدائم للأراضي السكنية المتوسطة والمميزة والأكثر تميزا، وهذا من خلال الموقع الالكتروني لـ «مسكن»، موضحة أن التعديل جاء في جميع المدن الجديدة، ويأتي هذا في إطار تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السكن الكريم للمصريين، وضبط السوق العقارية والقضاء على ظاهرة السمسرة.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، شروط الطرح الدائم بعد التعديل.

شرط الطرح الدائم بعد التعديل

وأشار الجزار إلى أنّ التعديلات التى أقرها مجلس إدارة الهيئة بآلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية، شملت الآتي:

- إلغاء شرط عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك للتيسير على العملاء، وسرعة إنهاء إجراءات البت.

- إلغاء شرط عدم سابقة تخصيص أي قطعة أرض بالمدن الجديدة للمتقدم «الزوج/ الزوجة» بالنسبة لقطع الأراضي «المميزة ـ المتوسطة».

- إضافة شرط عدم سابقة حصول المتقدم «الزوج/ الزوجة» على قطعة أرض مميزة أو متوسطة ضمن برنامج «مسكن».

الشروط تسري اعتبارا من الطرح الثالث

وأكدت «الإسكان»، أن الشروط المذكورة سلفا سيتم العمل بها اعتبارا من الطرح الثالث الذي بدأ منذ يوم 22 أغسطس الماضي، ومستمر حتى 21 أكتوبر، مشيرةً إلى أن الطرح الدائم للأراضي السكنية، حقق نجاحا ملحوظا وإقبالا واسعا من قبل المواطنين.

وأفادت الوزارة، بأن الطرح الثالث يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزا بالمدن التالية:

- القاهرة الجديدة

- العبور

- المنصورة الجديدة

- بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن «الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة».

- بجانب 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن «السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة»، ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني من هنــــا.