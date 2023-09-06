محمد مسعود رئيسا للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيبن الدكتور محمد مسعود السعداوي رئيسا للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك خلفا للدكتور خالد الذهبي لبلوغه سن التقاعد.

ونص القرار على تولى مسعود رئاسة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء حتى بلوغه السن القانونية فى 19 فبراير عام 2027.

تنظيم العديد من المؤتمرات التي ساهمت في تعزيز دور البحث

وجاء قرار رئيس الوزراء بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات وعلى ما عرضه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث كان مسعود يشغل منصب نائب رئيس المركز وساهم فى تنظيم العديد من المؤتمرات التى ساهمت فى تعزيز دور البحث العلمى فى حركة التنمية العمرانية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بجانب المشاركة فى إعداد العديد من الأكواد المتعلقة بالبناء .

الفترة القادمة ستشهد نشاطا ملحوظا للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

وأكد الدكتور محمد مسعود أن الفترة القادمة ستشهد نشاطاً ملحوظاً للمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع جميع الجهات البحثية للاستفادة من التطبيقات الحديثة فى البناء التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ونشر ثقافة المبانى الخضراء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تعزيز دور البحث العلمى فى المجتمع .