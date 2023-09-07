يرغب المواطنون المستفيدون من شقق المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» في معرفة خطوات طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي في الإعلان الـ14، وذلك بعد مرور سنتين على الأقساط الربع سنوية ودفع القسط الأول.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السياق التالي، خطوات طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي في الإعلان الـ14.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي في الإعلان الـ14

وأوضح صندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي في الإعلان الـ14 وهي كالتالي:

1- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنــــــا.

2- اختبار الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

3- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، بشرط أن تكون البطاقة الشخصية سارية.

4- إدخال كل البيانات المتعلقة بالتسجيل من قبل المواطن المتقدم.

5- النقر على الاستعلام عن الوحدات السكنية الإعلان 14.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمواطنين الذين قدَّموا طلبات للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان رقم 14 التحقق من حالة طلباتهم عن طريق إدخال الرقم القومي، يجب على المتقدمين أن يكونوا قد أنهوا سداد قيمة الأقساط الربع سنوية وأكملوا الاستعلام الميداني والتحقق من صحة الأوراق والبيانات المقدم.

بعد ذلك يتم تحويل الطلبات إلى جهات التمويل، ويشير الصندوق إلى أن هذه الإجراءات ستستغرق ما يصل إلى 3 أشهر بالنسبة لأسعار الوحدات، فإن سعر الشقة بمساحة 75 مترًا مربعًا يصل إلى 244 ألف جنيه مصري قابل للزيادة، بينما سعر الشقة بمساحة 90 مترًا مربعًا هو 310 ألف جنيه مصري قابل للزيادة.