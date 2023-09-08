«الإسكان»: مشروعات الصرف الصحي في الريف ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولي للإعمار والتنمية والبنك الآسيوي للاستثمارات في البنية التحتية، في ختام فعاليات عمل البعثة التي استمرت في الفترة من 3-6 سبتمبر 2023، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنكين الدولي والآسيوي ويستهدف 6 محافظات تشمل: «الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط»، وذلك بالحضور الفعلي لبعض مسئولي البعثة بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشاركة آخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU.

وأوضح «إسماعيل»، أن مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية تهدف إلى زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، عرض ممثلو بعثة البنكين الدولي والآسيوي، النتائج التي تم تحقيقها والاطلاع عليها خلال فعاليات عمل البعثة، حيث تم استعراض ما تم إنجازه في مجال تنفيذ عقود البرنامج على الرغم من التحديات العالمية في الفترة الأخيرة.

وأشاد ممثلو بعثة البنكين الدولي والآسيوي بما تم تنفيذه من مشروعات وفقاً لاتفاقية البرنامج، والتوقيتات الزمنية، وبجودة الأعمال وإدارة الأصول وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج، وكذلك تطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة ومراعاة ذلك بدءاً من تنفيذ المشروعات.

الخدمات تساهم في إعداد الاستراتيجية القومية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح «إسماعيل»، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، يُسهم أيضاً في إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص، كما يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، كما يعمل على تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ويساهم في تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات وتقديم الحلول التقنية للإسراع في نقل وتطوير البيانات ورقمنة العمليات وتنفيذ برنامج تقييم الأداء الموحد على مستوى القطاع.

وفي نهاية الاجتماع، أثنى ممثلو البعثة على التعاون المستمر والمثمر مع وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، مؤكدين ضرورة الاستمرار للوصول إلى مستهدفات البرنامج، كما تطلع مسئولو البعثة إلى وجود العديد من البرامج التنموية المماثلة.

وفي ذات السياق، شكر الدكتور سيد إسماعيل، ممثلى البنكين الدولي والآسيوى على تقديم الدعم اللازم والمساهمة في التقدم الملحوظ في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.