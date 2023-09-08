أستاذ بلاغة بجامعة الأزهر: شيوخ جلال الدين السيوطي كانوا رجالا ونساء

قال الدكتور فتحي حجازي، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر الشريف، إن جلال الدين السيوطي كان واسع العلم، كما أن العلوم كلها تتداخل وليست منفصلة كفروع الشجرة، مشيرًا الى أن كل العلوم تتداخل مع بعضها ويخدم بعضها بعض، كاشفا أن شيوخه كانوا رجالا ونساء.

أهم شىء عند العالم هو العلم

وأضاف أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر الشريف، خلال لقائه ببرنامج «مدد» الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى على قناة «الحياة» قائلًا «العالم يرحل إلى أي مكان، أهم شيء عنده أن العالم اللي هياخد عنه يكون موجود في المكان اللي هيروحله فيه، وكل العلماء كانوا على هذا الحال».

وأشار إلى أن شيوخ جلال الدين السيوطي، لم يكونوا رجالا فقط بل من النساء أيضًا، لأن طالب العلم يأخذه من شيوخه سواء كانوا رجالا أم نساء.

وأوضح أن من الشيوخ الرجال الذين تتلمذ على يدهم جلال الدين السيوطي هم محي الدين الكفيف، وكان يعيش معه حتى سماه بأستاذ الوجود، وأيضا الإمام الشبلي وجلال الدين المحلي، كما أنه تتلمذ على يد السيدة آسية، والسيدة كمالية.