نقيب الفلاحين: جميع مطالبنا حققها الرئيس.. ولدينا 7 ملايين طن فائض خضروات وفواكه

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن كل مطالب الفلاحين تحققت على أرض الواقع فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا الى أن مشروع حياة كريمة شمل كل محافظات الجمهورية.

مشروع حياة كريمة حقق كل طلبات الفلاحين

وأضاف نقيب الفلاحين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة dmc: «مشروع حياة كريمة حقق كل طلبات الفلاحين من بناء مدارس ومستشفيات وعمل طرق وصرف زراعي ومحطات صرف صحي فى كل قري مصر، وهو حدث تاريخي لم يحدث من قبل وشيء نفتخر بيه».

استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان

وأشار إلى حدوث طفرة في الزراعة في مصر واهتمام غير مسبوق بالبنية التحتية الزراعية من خلال استصلاح و زراعة 4 مليون فدان فى مناطق الدلتا الجديدة ومستقبل مصر والريف المصري وتوشكى وشرق العوينات وغرب المنيا وسيناء، بالإضافة الى وجود توسع رأسى لزيادة الإنتاجية و فتح 160 سوقا خارجية، كما أن هناك 7 ملايين طن فائض من الخضروات والفواكهة، بالإضافة الى الدعم المعنوي والمادى بالفلاح المصري.