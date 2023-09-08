خريطة القوافل العلاجية المجانية لشهر سبتمبر بقرى حياة كريمة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن القوافل الطبية المجانية الشاملة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تقدم خدماتها غدًا السبت 9 سبتمبر 2023 ولمدة يومين بقرية العتمانية التابعة لمركز البداري وذلك ضمن القوافل الشهرية التي تستهدف قرى حياة كريمة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مواعيد القوافل العلاجية

وأوضح محافظ أسيوط أن القوافل العلاجية انطلقت في 2 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة شهر لتقديم خدماتها لمواطني قرى حياة كريمة بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة لتوفير الرعاية الحية لهم، حيث قامت بالكشف على مواطني قرية باقور بمركز أبوتيج يومي السبت والأحد الماضيين 2و3 سبتمبر بعدها بقرية التضامن بالبداري يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 سبتمبر وتواصل تقديم خدماتها الطبية يومي السبت والأحد 9 و10 سبتمبر بقرية العتمانية بالبداري ثم قرية نجوع المعغادي بنفس المركز يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 سبتمبر بعدها تتوجه لمركز ساحل سليم لتقدم خدماتها بقرية دير تاسا يومي السبت والأحد 16 و17 سبتمبر ثم قرية تاسا يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 سبتمبر ثم تنتقل القافلة لمركز أبنوب وتقدم الخدمات العلاجية لأهالي قرية الشنابلة يومي السبت والأحد 23 و24 سبتمبر وتختتم القافلة أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 سبتمبر بقرية المنشأة الكبرى بمركز القوصية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

كان اللواء عصام سعد قد تلقى تقريرًا بخطة القوافل العلاجية الطبية الشاملة خلال شهر سبتمبر 2023 ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وكافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.