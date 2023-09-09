«الإسكان» تحذر من هذه الأخطاء.. تؤدي إلى سحب الوحدات السكنية

حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستفيدي الوحدات السكنية من الوقوع في أخطاء تؤدي إلى سحب الشقة من مالكها.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، الحالات التي أقرتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لسحب وحدات الإسكان الاجتماعي.

حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من مالكها

1- في حالة عدم استكمال دفعات السداد الخاصة بالوحدة السكنية خلال الفترة المسموح خلالها بالسداد.

2- في حالة عدم التزام العميل للذهاب للتعاقد أو استلام الوحدة خلال الوقت المحدد.

3- يتم سحب الشقة في حالة إذا قام المالك بالتصرف في الوحدة، مثل تأجيرها أو التنازل عنها بدون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

4- في حالة إثبات وجود تزوير في الأوراق التي تم تسليمها أثناء التقديم للحصول على الوحدة، يتم معاقبة المالك وسحب الوحدة فورا.

5- سحب شقق الإسكان الاجتماعي إذا تم ضبط الشخص يستخدم الوحدة لغير غرض سكني.

طرح شقق جديدة

وعلمت «الوطن» من مصادرها بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل نهاية العام الجاري 2023، أو مطلع العام المقبل 2024، بتيسيرات في السداد، وفترات أقساط تصل إلى 20 سنة، وهذا بهدف توفير المسكن الكريم للمواطنين المصريين.