«سلامة الغذاء»: نراقب الصادرات والواردات من خلال المنافذ البحرية والبرية والجوية

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية للسلامة الغذاء، إنه منذ 2017 وحتى 2023 صدر قانون الهيئة واللائحة التنفيذية صدرت في 2019، والوُجود على الأرض للهيئة بالفعل كان في بدايات 2020، وهناك تغييرات حدثت في هذه المدة، حيث حدث تغيير في مفهوم الرقابة على الغذاء من رقابة ومتابعة إلى الاهتمام بسلامة ومأمونية الغذاء.

منظومة الرقابة على الغذاء

وأضاف «الهوبي» خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن منظومة الرقابة على الغذاء اختلفت وتواكبها الهيئة على نحو سريع، متابعا: «صحيح الهيئة شابة لكن الخبرات المتراكمة لدى العاملين في الهيئة استطاع أن يواكب المدة القصيرة».

وأشار إلى أن الجهات الرقابية في العالم تشترط أن تتعامل مع جهة رقابية واحدة، فأصبح وجود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر هي الجهة الرقابية الوحيدة التي تدير سلسلة الغذاء في مصر، وأي جهة رقابية سواء أوروبية أو أمريكية أو أسترالية أو نيوزيلاندية تشترط أن تتعامل من خلال جهة واحدة.

الرقابة على الصادرات والواردات

ولفت إلى أن وجود الجهة الواحدة أعطى شرعية للنظام الرقابي الغذائي في مصر أمام الجهات المناظرة به في العالم، ومن مهام الهيئة مراقبة حركة الصادر والوارد من خلال المنافذ البحرية والجوية والبرية.