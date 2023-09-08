عاجل.. ترانسفير ماركت يفجر مفاجأة جديدة حول صفقة مهاجم الأهلي

دخل ناديا كولن وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين، في منافسة قوية مع النادي الأهلي، على التعاقد مع الفرنسي أنطوني موديست مهاجم نادي بوروسيا دورتموند السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، المتخصص في الكشف عن انتقالات اللاعبين والمدربين، خلال فترات الانتقالات الصيفية والشتوية، نسبة انتقال موديست إلى النادي الأهلي والتي وصلت إلى 75%.

نسبة انتقال موديست إلى الدوري الألمانيبينما ارتفعت نسبة انتقال موديست إلى نادي كولن الألماني إلى 49%، فيما جاءت نسبة احتمالية انتقال المهاجم الفرنسي إلى آينتراخت فرانكفورت 47%.

يتنافس الثلاثة أندية، على التعاقد مع موديست خلال الصيف الجاري، بعدما أصبح لاعبًا حرًا في الوقت الحالي.

الأهلي يفاوض موديست

ودخل النادي الأهلي، في مفاوضات جادة مع أنطوني موديست، خلال الساعات الأخيرة، لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المفترض أن يحسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، موقفه من التعاقد مع موديست بعدما تم عرضه عليه في الساعات القليلة الماضية.

ورحل موديست، عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني بنهاية الموسم الماضي، بعدما قضى موسمًا واحدًا في قلعة سيجنال إيدونا بارك.