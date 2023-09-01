«لوغاريتم» يكشف عن «روبوت» صديق للأطفال بكوريا الجنوبية.. يحببهم في القراءة

كشف الإعلامي أحمد فايق، عن دور «الروبوت الصديق» المخصص لمساعدة الأطفال داخل المكتبات، حيث يقوم أيضا بتصفح الكتب والأبحاث للإجابة عن أسئلتهم، في كوريا الجنوبية.

كيف يجعلون الأطفال يحبون القراءة في كوريا الجنوبية

وقال خلال برنامج «لوغاريتم»، عبر قناة «DMC»: «واحدة من أجمل الحاجات اللي أنا شفتها في البلد دي هي فكرة إزاي بيحببوا الطفل في المكتبة والقراءة، والطفل زي أي طفل بيحب الروبوت والكرتون وإزاي يتسلى».

وأردف: «الروبوت دا بيساعد الأطفال، إنهم يتجولوا في المكتبة، وبيساعدهم يختاروا الكتب اللي بتناسبهم، وينفعل ويهزر ويلعب معاهم، وبقت زيارة المكتبة فسحة مش مجرد تقعد تقرا كتاب».

الروبوت في الماضي

وتابع: «وإحنا صغيرين كان عندنا روبوت بنحبه، مش حقيقي، وكان اسمه العمدة الآلي، وكان بيطلع في الفوازير ويلبسه الفنان أحمد راتب على إنه إنسان آلي، وكان بالنسبة لنا الحياة كلها، لكن في المكاتب هنا فيه روبوت، وبيتفاعل مع الأطفال، ودا العمدة الآلي بتاع كوريا».