إزالة 4 مبانٍ مخالفة في يوم العطلة بسوهاج وتحرير محاضر للمخالفين

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج 4 حالات إزالة فورية وتعديات بيوم العطلة على أراضٍ زراعية، وبناء بدون تراخيص.

قال محمد السيد عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، لـ«الوطن»، إن الوحدة المحلية لدار السلام تواصل حملاتها يوم العطلة لإزالة التعديات والمخالفات فور رصدها من المتغير المكانى أو فرق الرصد، ويتم تحرير محاضر للمخالفين.

إزالة 4 مبانٍ مخالفة بدار السلام

وأضاف عوض أن الحملة اليوم استهدفت،

-ازالة فورية وفك شده خشبيه بناحية الغنايمه باولاد سالم قبلي علي مساحة 60 متر تقريبا .

_ ازالة فورية بالبناء على الأراضي الزراعيه بمساحة 250 متر تقريبا بناحية عزبة رضوان بحوض الجبل 26.

- الوحده المحليه لقرية الخيام بازاله فوريه للتعدى بالبناء على أراضى زراعيه بمساحة 100 متر بنجع حرب بقرية الخيام بدار السلام.

-إزالة لتعدى بالبناء على أراضى زراعيه بطول 25 متر وارتفاع 3 متر بنجع الغرقان بأولاد يحى قبلى بدار السلام.

التصدى لمخالفات البناء بدار السلام

وقال عوض إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام تتابع حالات المخالفات وعدم التهاون في أي مخالفات وضرورة سرعة التصدى لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.